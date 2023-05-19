Ермак рассказал, что войдет в новый пакет санкций США против России

В новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации войдут около 300 компаний, судов и самолетов.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что США введут экспортные ограничения в отношении около 70 компаний из России и третьих стран.

Напомним, 19 апреля США ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.

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