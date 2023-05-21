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Помогают РФ обходить санкции: в Еврокомиссии анонсировали ограничения против 90 компаний

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций, над которым сейчас работает Евросоюз, включает ряд иностранных компаний, помогающих РФ обходить ограничения.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Она объяснила, что часто обходить санкции России помогают не отдельные страны, а именно компании. Поэтому их решили включить в санкционный список в 11-м пакете ЕС.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз серьезно настроен покончить с обходом санкций со стороны РФ.

– Поэтому в одиннадцатом пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в РФ из Евросоюза в обход через третьи страны, — подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, среди этих компаний, которые попадут в санкционный список, около восьми зарегистрированы в Китае.

– Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими, – объяснила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых пункта 11-го пакета санкций против России. Речь идет о: включении большего количества продуктов в список запрещенных на транзит; новом инструменте борьбы с обходом санкций; запрете теневых организаций из РФ и третьих стран, которые обходят санкции ЕС.

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Источник: ZDF

Еврокомиссия, Європейський Союз, Война в Украине, Санкції проти Росії, Урсула фон дер Ляєн
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