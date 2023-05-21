Помогают РФ обходить санкции: в Еврокомиссии анонсировали ограничения против 90 компаний

Одиннадцатый пакет антироссийских санкций, над которым сейчас работает Евросоюз, включает ряд иностранных компаний, помогающих РФ обходить ограничения.

Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Она объяснила, что часто обходить санкции России помогают не отдельные страны, а именно компании. Поэтому их решили включить в санкционный список в 11-м пакете ЕС.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз серьезно настроен покончить с обходом санкций со стороны РФ.

– Поэтому в одиннадцатом пакете у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в РФ из Евросоюза в обход через третьи страны, — подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, среди этих компаний, которые попадут в санкционный список, около восьми зарегистрированы в Китае.

– Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими, – объяснила она.

Ранее Урсула фон дер Ляйен озвучила три ключевых пункта 11-го пакета санкций против России. Речь идет о: включении большего количества продуктов в список запрещенных на транзит; новом инструменте борьбы с обходом санкций; запрете теневых организаций из РФ и третьих стран, которые обходят санкции ЕС.

Источник: ZDF

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