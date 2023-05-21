Война в Украине и продовольственный кризис: участники саммита G7 приняли заявление

Участники саммита Большой семерки (G7) приняли совместное заявление об обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в частности в контексте войны в Украине.

Документ обнародован на официальном сайте Совета ЕС.

В заявлении отмечается, что глобальный кризис продовольственной безопасности усугубляется, и мир сталкивается с высоким риском голода.

Продовольственной безопасности угрожают многочисленные риски, такие как пандемия COVID-19, нестабильные цены на энергоносители, продовольствие и удобрения, изменения климата и вооруженные конфликты.

– Война в Украине еще больше обострила кризис продовольственной безопасности в мире, особенно для развивающихся и для наименее развитых стран. Мы с глубоким беспокойством отмечаем негативное влияние войны в Украине и подчеркиваем, что она вызывает огромные человеческие страдания, — подчеркивается в заявлении.

Подписанты обратили внимание на то, что спровоцированная РФ война усугубляет уязвимость мировой экономики: сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, углубляет риски для финансовой стабильности.

Учитывая такое влияние войны, участники саммита G7 заявили о поддержке “справедливого и крепкого мира”, основанного на уважении международного права, принципах устава ООН, территориальной целостности и суверенитета.

Они также призвали все стороны Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой из Украины осуществляется экспорт агропродукции, не препятствовать ее бесперебойной работе (речь идет о саботаже зернового соглашения со стороны РФ).

В тексте приводятся данные ООН, согласно которым до 828 млн человек во всем мире сталкивались с голодом в 2021 году. Кроме того, 258 млн человек в 58 странах, где возник продовольственный кризис, нуждались в немедленной продовольственной помощи в 2022 году.

В связи с этим подписанты утвердили ряд шагов по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Один из пунктов касается поддержки экспорта зерна из Украины, “включая расширение и продолжение Черноморской зерновой инициативы”. Кроме того, лидеры поддерживают возобновление аграрного сектора в Украине, а также усилия ООН по сбору показаний о незаконных перевозках зерна.

По мнению лидеров стран-подписантов, подобные меры могут стабилизировать рынки, помогут избежать дефицита и снизить цены на продовольствие.

Заявление утвердили Япония, Австралия, Бразилия, Канада, Коморские острова, Острова Кука, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Республика Корея, Великобритания, США, Вьетнам и Европейский Союз.

Источник : Евросоюз

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