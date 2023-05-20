Япония ввела дополнительные санкции против России

Правительство Японии накануне объявило о дополнительных санкциях против России, в частности о замораживании активов около 100 человек и организаций из-за их попытки уклониться от уже действующих ограничений.

Об этом сообщил заместитель главного секретаря Кабмина Японии Сэйдзи Кихара по итогам первого дня саммита лидеров стран G7.

По его словам, речь идет также о запрете экспорта примерно 80 российских организаций, связанных с военными РФ.

Кроме того, японским компаниям запретят предоставлять России архитектурные и инженерные услуги.

19 мая лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме договорились об усилении санкций против России , которые коснутся экспорта бриллиантов, энергоносителей и добывающих возможностей.

По словам участников саммита, постепенный отказ от российских энергоносителей привел к падению мировых цен на нефть и газ, а также к тому, что “Россия больше не может использовать доступ к энергии как оружие против нас и мира”.

Источник: Nikkei Asia

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