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Молдова может начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году — Европарламент

Молдова может начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году — Европарламент
Фото: Офис президента

Молдова может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в этом году. В правительстве страны выразили готовность к началу этого процесса.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в Кишиневе во время многотысячного митинга перед участниками Большого Европейского собрания.

Мецола подчеркнула, что поддерживает европейскую интеграцию Молдовы, отметив, что все граждане Молдовы — это европейцы. Она надеется, что уже в этом году Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС.

— Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, что вы выбрали демократию и свободу, — подчеркнула Мецола.

В Кишиневе состоялся многотысячный проевропейский митинг в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Акция была организована накануне прибытия в Молдову десятков лидеров на саммит Европейского политического сообщества.

Инициатором митинга выступила президент Молдовы Майя Санду, которая во время выступления заявила, что граждане страны хотят в Евросоюз, и назвала крайним сроком вступления — 2030 год.

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Європейський Союз, ЕС, Майя Санду, Молдова
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