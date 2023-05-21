Молдова может начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году — Европарламент

Молдова может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в этом году. В правительстве страны выразили готовность к началу этого процесса.

Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола в Кишиневе во время многотысячного митинга перед участниками Большого Европейского собрания.

Мецола подчеркнула, что поддерживает европейскую интеграцию Молдовы, отметив, что все граждане Молдовы — это европейцы. Она надеется, что уже в этом году Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС.

— Молдова готова к более углубленной интеграции в Евросоюз. Мир видит вашу смелость, что вы выбрали демократию и свободу, — подчеркнула Мецола.

В Кишиневе состоялся многотысячный проевропейский митинг в поддержку вступления Молдовы в Евросоюз. Акция была организована накануне прибытия в Молдову десятков лидеров на саммит Европейского политического сообщества.

Инициатором митинга выступила президент Молдовы Майя Санду, которая во время выступления заявила, что граждане страны хотят в Евросоюз, и назвала крайним сроком вступления — 2030 год.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.