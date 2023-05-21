Необходимы реформы: Гутерреш признал, что Совбез ООН не выполняет своих функций

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш признал, что Совет безопасности ООН не выполняет своих функций. По его мнению, необходимо обсудить реформирование указанной организации.

Об этом Антониу Гутерреш сказал на встрече во время саммита Большой семерки (G7).

— Глобальная финансовая архитектура стала устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Перед лицом экономических потрясений, вызванных пандемией и российским вторжением в Украину, она не смогла выполнить своих обязательств перед мировым сообществом, — считает генсек ООН.

Гутерреш заявил, что Совет безопасности ООН не смог выполнить свою основную функцию глобальной системы безопасности. Он убежден, что необходимо реформировать Совбез и Бреттон-Вудские соглашения для соответствия реалиям современного мира.

Стоит отметить, что страна-агрессор Российская Федерация использует Совет безопасности ООН для пропаганды вооруженной полномасштабной войны против Украины. В частности, недавно Москва созвала Совбез для прекращения поставок оружия Украине.

Источник: Tasnim News Agency

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