Зеленский с Кисидой договорились провести совместную конференцию по восстановлению Украины

Украина и Япония договорились провести совместную конференцию по восстановлению Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Владимира Зеленского по итогам его встречи с японским премьер-министром Фумио Кисидой на саммите G7 в Хиросиме.

Лидеры обсудили возможность японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, а также в строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

Зеленский поблагодарил Японию за выделенный пакет финансовой помощи объемом $7,6 млрд, а также за решение принять на лечение в госпиталь Сил самообороны раненых украинских военнослужащих и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд ВСУ.

– Сейчас — решающий момент для судьбы мира в Украине и для будущего мирового порядка, основанного на правилах. Крайне важно, что мир имеет возможность услышать голос Украины в Хиросиме, – отметил украинский президент.

Также Зеленский и Кисида обсудили дальнейшие шаги по помощи Украине со стороны японского правительства, в частности по усилению материально-технических возможностей украинских Сил обороны.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Японии проведения глобального саммита по реализации украинской формулы мира.

Источник : Офис президента

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