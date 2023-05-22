Дания готова принять в июле саммит украинской формулы мира

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил о готовности Копенгагена принять у себя в июле саммит украинской формулы мира.

— Если Украина посчитает, что пришло время для такой встречи, это было бы фантастически. И тогда Дания, очевидно, хотела бы принять эту встречу, — сказал дипломат.

В то же время Расмуссен подчеркнул, что необходимо привлечь к участию в саммите Индию, Китай и Бразилию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая на рабочей сессии саммита G7 в Японии, заявил, что саммит формулы мира мог бы состояться, когда с начала полномасштабной войны пройдет 500 дней, то есть в июле этого года.

По его словам, это саммит всех, кто хочет закончить эту войну.

Источник : Sky News

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