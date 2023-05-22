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Главы МИД стран Евросоюза обсудят решение саммита G7, санкции против РФ и новый пакет помощи Украине

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Главы МИД стран-членов Евросоюза обсудят выполнение решений саммита G7, новый пакет санкций против РФ, а также выделение Украине нового транша из Европейского фонда мира.

Об этом в понедельник, 22 мая, в Брюсселе перед началом заседания сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– Мы поговорим о ситуации в Украине — о новом пакете санкций и о новом транше из Европейского фонда мира. Это важное обсуждение. Санкции больше о том, чтобы избежать обхода уже существующих санкций, чтобы наши санкции не были неэффективными. Мы посмотрим, как мы это сделаем. И мы начнем работать над выполнением решений G7, – сказал он.

Боррель выразил надежду, что “вскоре послы смогут выработать конкретные предложения, чтобы выполнить решение G7 по новому виду санкций против России”.

Также он сообщил, что проблема в принятии нового пакета санкций, как и выделение нового транша, заключается “не только в проблеме Венгрии”.

– Этот новый пакет санкций имеет особые конфигурации, которые многие страны хотят обсудить. В то же время послы обсуждают это в рамках Комитета постоянных представителей, – отметил высокий представитель. Подчеркнув, что в Евросоюзе ожидают от Китая, что Пекин использует свое влияние для того, чтобы остановить войну в Украине. По его словам, сейчас Китай не поставляет оружие России, что нанесло бы “вред нашим отношениям”.

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Источник: Интерфакс-Украина
G7, Європейський Союз, ЕС, Жозеп Боррель, Російська агресія
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