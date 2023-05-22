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ПА НАТО признала преступления РФ против Украины геноцидом

НАТО
Фото: Depositphotos

Парламентская ассамблея НАТО 22 мая приняла декларацию о признании преступлений РФ против Украины геноцидом, а российского режима — рашизмом.

Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Егор Чернев.

По его словам, этот документ будет иметь далекоидущие политические последствия.

— Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом блока, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины в НАТО. Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания относительно финального текста декларации учтены, — добавил нардеп.

Чернев уточнил, что речь идет о поддержке международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее, осуждении идеологии рашизма, восстановлении территориальной целостности, санкциях, репарациях, плане Маршалла и т. п.

— Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами, — подытожил он.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко анонсировал принятие декларации Парламентской ассамблеи НАТО с конкретными предложениями в адрес саммита стран-членов военного блока, который состоится в июле в Вильнюсе, относительно будущего членства Украины.

Война в Украине, Військові злочини, Геноцид, НАТО, Російська агресія, Украина-НАТО
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