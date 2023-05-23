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Юлия Захарченко, редактор ленты

Приоритет, который будут реализовывать в ближайшие месяцы: США о передаче F-16 Украине

F-16
Фото: Depositphotos

Поставки американских истребителей F-16 Украине в рамках военной помощи сейчас являются приоритетом для США. По словам президента Джо Байдена, США начнут обучение украинских пилотов на этих самолетах и будут работать вместе с союзниками над предоставлением истребителей ВСУ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время онлайн-брифинга 22 мая.

— У меня нет никаких заявлений о том, когда или как это произойдет, или какие страны их предоставят. Но это приоритет для нас. И мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы, — утверждает представитель американского Госдепа.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл считает, что поставки истребителей F-16 для Украины — это важный шаг в среднесрочной перспективе, однако, вероятно, предоставление этих самолетов не изменит кардинально ситуацию в полномасштабной войне России.

По его мнению, передача F-16 ВСУ поможет создать промежуточные возможности, которых пока нет, однако кардинально ситуация не изменится. Он объяснил свое заявление утверждением, что пока авиационная сила не была решающим фактором ни в одной войне.

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Винищувачі F-16

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Украина-США, український пілот
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