В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ

Ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до обретения членства на основе Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, базируется на основе Киевского договора безопасности, который в сентябре 2022 года предложила рабочая группа во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генсекретарем Альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

Как рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью WSJ, западные союзники Украины поддерживают соглашение по безопасности “в израильском стиле”, а “дискуссии по этому поводу продолжаются прямо сейчас”.

По словам западных чиновников, подобное соглашение для Украины могло бы повлиять на ход войны с Россией, помешав намерениям Владимира Путина затянуть ее, чтобы подорвать политическую поддержку Украины в США и отдельных странах Европы.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил WSJ, что обсуждение “израильской модели” безопасности для Украины ведется, но конкретики пока нет.

В свою очередь представители НАТО, Украины и других стран заявили, что ожидают увидеть среди участников договора о гарантиях безопасности для Киева США, Великобританию, Германию и Францию.

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