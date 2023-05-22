Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Валентина Чорна, редактор ленты

В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ

НАТО
Фото: Depositphotos

Ключевые государства-члены НАТО предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантий безопасности до обретения членства на основе Киевского договора о безопасности (Kyiv Security Compact).

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, базируется на основе Киевского договора безопасности, который в сентябре 2022 года предложила рабочая группа во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим генсекретарем Альянса Андерсом Фог Расмуссеном.

Как рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью WSJ, западные союзники Украины поддерживают соглашение по безопасности “в израильском стиле”, а “дискуссии по этому поводу продолжаются прямо сейчас”.

По словам западных чиновников, подобное соглашение для Украины могло бы повлиять на ход войны с Россией, помешав намерениям Владимира Путина затянуть ее, чтобы подорвать политическую поддержку Украины в США и отдельных странах Европы.

Американский чиновник на условиях анонимности подтвердил WSJ, что обсуждение “израильской модели” безопасности для Украины ведется, но конкретики пока нет.

В свою очередь представители НАТО, Украины и других стран заявили, что ожидают увидеть среди участников договора о гарантиях безопасности для Киева США, Великобританию, Германию и Францию.

Читайте также
Будет конкретика относительно членства Украины: Корниенко о декларации ПА НАТО
Корнієнко в ПА НАТО

Война в Украине, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В срочном режиме: россияне эвакуировали хранилище ядерных боеприпасов на Белгородщине
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Готовил взрывы на Одесской железной дороге: диверсант российского ГРУ получил пожизненное заключение
СБУ
Все наши города должны получить воздушный щит, активно работаем над этим – Зеленский
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Очень скоро украинские пилоты начнут тренировки на F-16 – глава МИД Нидерландов
Винищувачі F-16
Украина не имеет непосредственного отношения — Подоляк о событиях в Белгородской области
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
В НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу Израиля — WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь