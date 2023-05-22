Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ

Правительство Японии передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для Вооруженных сил.

Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида, сообщает пресс-служба МИД Японии.

Поставки примерно 30 тыс. пайков чрезвычайных ситуаций будут осуществлены по запросу Украины. Кроме того, власти Японии готовы принять раненых украинских военных.

Напомним, президент Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства в рамках саммита G7 провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и другими европейскими чиновниками.

Также украинский президент провел встречу с японским премьером, в ходе которой они договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.

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