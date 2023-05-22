Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Мировые новости
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Правительство Японии передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для Вооруженных сил.

Об этом заявил премьер Японии Фумио Кисида, сообщает пресс-служба МИД Японии.

Поставки примерно 30 тыс. пайков чрезвычайных ситуаций будут осуществлены по запросу Украины. Кроме того, власти Японии готовы принять раненых украинских военных.

Напомним, президент Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства в рамках саммита G7 провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и другими европейскими чиновниками.

Также украинский президент провел встречу с японским премьером, в ходе которой они договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.

Читайте также
Наши города сожжены дотла бомбами и артиллерией РФ и похожи на Хиросиму — Зеленский
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ

ВСУ, Украина, Фуміо Кісіда, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рассмотрели все сценарии: Наев рассказал, как ВСУ укрепляют северную границу
Сергій Наєв
В водах Херсонской области упал российский истребитель Су-35
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
После саммита G7 МИД Китая вызвал посла Японии: причина
Китай
720 оккупантов, самолет и 20 артсистем: потери РФ за сутки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Шольц озвучил основной месседж к России от стран G7
Олаф Шольц
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь