Молдова арестует Путина по ордеру МУС, если он приедет – Санду

Молдова арестует российского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну, согласно ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщила президент Майя Санду в интервью Euronews Romania.

Санду напомнила, что Молдова является одной из более чем 120 стран, которые ратифицировали Римский устав МУС, а значит, обязаны арестовать Путина на своей территории.

– Да (Путин будет арестован. – Ред.). Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда, – подчеркнула Санду.

Она также отметила, что сейчас для Молдовы нет риска военного вторжения РФ благодаря Украине, которая сдерживает оккупационную армию. В то же время, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Санду обратила внимание, что впервые с момента обретения независимости Молдова не потребляет российский газ, избавляясь от энергетического шантажа РФ.

– Мы работаем, мы становимся более устойчивыми, но, конечно, нам нужна поддержка. Пропаганда – это большая проблема, и она повлияла на наш демократический процесс, – добавила президент Молдовы.

Как известно, 17 марта этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о депортации в РФ украинских детей. Ордер пожизненный и будет действовать до тех пор, пока глава РФ не предстанет перед судом.

В конце апреля Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала ордер на арест Путина и назвала депортацию детей геноцидом.

Источник: Euronews Romania

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