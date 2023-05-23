Угрожает аннулированием сделок: РФ давит на Индию, чтобы избежать финансовой изоляции

Кремль оказывает давление на правительства некоторых стран, в частности Индии, требуя помочь РФ избежать глобальной финансовой изоляции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и отчеты официальных лиц в странах НАТО, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Москва угрожает отменить оборонные и энергетические соглашения, если Индия не поможет ей заблокировать шаги, направленные на превращение РФ в финансового изгоя из-за ее вторжения в Украину.

Как известно, в феврале этого года Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) приняла решение о приостановлении членства РФ.

В то же время Украина настаивает, чтобы организация усилила ограничения, добавив Россию в свой “черный” или “серый список”. Этот вопрос может быть рассмотрен уже в июне на заседании FATF.

– Внесение в черный список FATF поставит правительство Путина в одну компанию с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой – единственными странами с таким статусом, и погрузит его экономику в еще большую изоляцию из-за войны, — подчеркивает Bloomberg.

Если бы FATF приняла такое решение относительно РФ, то страны-члены этой организации, а также банки, инвестиционные компании и компании по обработке платежей должны были бы проводить усиленную комплексную проверку, а в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Опасаясь этого, РФ прибегла к шантажу стран, которые с ней до сих пор сотрудничают. Официальные лица сообщили Bloomberg на условиях анонимности, что в этом месяце одно из государственных агентств РФ предупредило своих коллег в Индии “о каскаде непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества в сферах обороны, энергетики и транспорта”, если FATF утвердит новые ограничения против России.

Ранее Москва призвала Индию противодействовать любым шагам Украины по включению РФ в “черный список” FATF. В РФ отмечали, что даже попадание в менее жесткий “серый список” спровоцирует трудности.

Попадание в “серый список” может привести к значительному сокращению притока капитала.

В одном из документов, с которым ознакомились журналисты, российское ведомство назвало приостановление членства РФ в FATF “политизированным и незаконным”, не упомянув при этом, что такой шаг был ответом на вторжение в Украину.

Среди проектов с Индией, которые РФ угрожает заблокировать: сотрудничество между нефтяным гигантом Роснефть и Nayara Energy Limited; экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в оборонной сфере; новые совместные авиационные проекты; технологическое и энергетическое сотрудничество на индийской АЭС Куданкулам; соглашение об услугах по перевозке грузов, связанное с развитием торгового коридора Север-Юг.

Эти сектора являются особенно чувствительными в стратегическом партнерстве Индии с РФ. К примеру, Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Индию, а также поставляла туда дешевую нефть.

После введения западных санкций против РФ Кремль смягчил удар по российской экономике, укрепляя связи с Китаем, Индией и другими странами, сохранявшими нейтралитет.

Однако внесение России в “черный список” FATF чрезвычайно усложнит ведение бизнеса со страной-агрессором.

Многие страны так называемого Глобального Юга, включая Индию, в основном придерживаются нейтралитета относительно полномасштабной агрессии РФ против Украины. В то же время, на недавнем саммите Большой семерки (G7) президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с несколькими лидерами, которых Кремль пытался привлечь в качестве союзников РФ.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.