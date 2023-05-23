Движение в Белгородской области РФ будет набирать обороты, мы видим только начало — Мусиенко

Россия перебрасывает часть войск с фронта в Белгородскую область. Командование Западного военного округа РФ хочет переместить подразделения из района боевых действий, которые находятся в Луганской области. Все эти события происходят из-за того, что оппозиция не видит другого выхода в современной России достичь политических изменений, поэтому взяла в руки оружие.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Это вооруженная российская оппозиция, состоящая из граждан РФ, которые, как они отметили, возвращаются домой абсолютно справедливо, и задекларировали свои политические требования. Это свержение диктатуры в России, прекращение войны, изменение политического режима, возможно, политического устройства и прочего. С этими требованиями они сейчас продвигаются в Белгородской области.

Я думаю, что им помогают силовики внутренне, которые саботируют решения российского командования сейчас, и фактически поддерживают действия этой оппозиции. Они начали поддерживать их ситуативно, то есть они их не готовили, но определились, что так будет лучше всего. И посмотрите, то взорвется где-то здание ФСБ, а точнее, где собрались все силовики, чтобы рассматривать чудо-план под названием Эдельвейс — это вообще додуматься, — отметил аналитик.

По его мнению, сейчас происходят процессы политических движений, которые решили прибегнуть к кардинальным действиям, чтобы достичь изменений в России.

— Очевидно, что это процессы политических движений, которые решили, видимо, уже не церемониться, не играть в какую-то исключительно оппозицию с протестами, которые не имеют смысла. Я имею в виду, что они заканчиваются ничем, то есть они имеют смысл, но их разгоняют.

Они взяли в руки оружие, потому что другого выхода в современной России достичь каких-то политических изменений, я подчеркиваю, нет. Это движение будет набирать обороты, подключатся другие. Будет столкновение граждан России между собой, а это признаки гражданской войны. А дальше не ясно, что будут делать российские силовики и военные. Мы видим только начало, — утверждает Мусиенко.

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