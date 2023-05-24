Валентина Чорна, редактор ленты
Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и чтит память жертв.
За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев, которые поддержали эту важную декларацию.
— Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности! — написал глава государства.
Ранее французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора геноцидом украинского народа.
По словам Зеленского, это важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечения памяти миллионов замученных голодом украинцев.
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