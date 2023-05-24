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Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Словения признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Фото: УНИАН

Парламент Словении принял декларацию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и чтит память жертв.

За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев, которые поддержали эту важную декларацию.

— Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, и дальше укрепляется. Вместе к правде, а значит, и ответственности! — написал глава государства.

Ранее французский Сенат (верхняя палата парламента) поддержал признание Голодомора геноцидом украинского народа.

По словам Зеленского, это важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечения памяти миллионов замученных голодом украинцев.

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Владимир Зеленский, Голодомор, Словенія, Украина
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