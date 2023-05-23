В Польше отменяется автоматическое продление документов на проживание: что делать украинцам

Власти Польши планируют отменить состояние эпидемической угрозы с 1 июля. Это означает, что визы и виды на жительство иностранцев автоматически больше не будут продлеваться.

Эксперты Миграционной платформы EWL объяснили, что делать тем гражданам Украины, которые приехали в Польшу до полномасштабного вторжения и находятся в стране по просроченным документам.

Что меняется в законодательстве Польши

С марта 2020 года в Польше внедрена норма, которая продлевает действие национальных виз и видов на жительство на период эпидемической угрозы. Благодаря ей иностранцы, в частности, украинцы могли оставаться в стране даже с просроченными документами.

Однако с 1 июля норма перестанет действовать. Изменения в Спецзакон о помощи гражданам Украины в январе 2023 года предусматривают автоматическое продление документов на проживание для всех иностранцев, находящихся в Польше до 24 августа 2023 года.

Если с 1 июля в Польше отменят состояние угрозы эпидемии, то украинские мигранты, которые не имеют статуса PESEL UKR или находятся в Польше от 14 марта 2020 года, могут легально находиться на территории Польши до 24 августа 2023 года. В дальнейшем они должны легализовать свое пребывание в стране.

Что нужно делать украинцам

Это можно сделать тремя способами. Для продолжения основания легального пребывания в Польше достаточно составить заявление о предоставлении вида на временное пребывание.

Также можно получить визу. Еще одним альтернативным вариантом является выезд за пределы Шенгенской зоны на 90 суток и возвращение в Польшу в рамках безвизового движения.

— Сейчас в Польше появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Это можно сделать через доверенное лицо. Однако виза считается недействительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Должна быть печать въезда в Польшу в паспорте, — объяснила руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Сейчас всплеска подачи документов на вид на жительство в Польше эксперты EWL не отмечают.

— На так называемую карту побыта подают документы преимущественно те граждане Украины, которые хотят остаться в стране на год и более. Другие ждут возможного продления срока пребывания до 4 марта 2024 года, которое будет касаться всех граждан Украины, независимо от срока пребывания и времени приезда в Польшу. Эти изменения принял Сейм, но еще должен согласовать Сенат и подписать президент, — рассказала Кузенко.

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