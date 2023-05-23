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Определены 20 самых несчастных стран мира: Украина также в списке

протест Україна
Фото: Pixabay

Зимбабве — самая несчастная страна в мире, согласно ежегодному “индексу несчастья”, который оценивает страны по уровню экономического благосостояния.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Восточноафриканская страна заняла первое место на фоне стремительно растущей инфляции. В списке Украина восьмая, из-за полномасштабной войны.

Ежегодный индекс несчастья составляется Стивом Ханке, профессором прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса. Индекс представляет собой сумму показателей безработицы (умноженную на два), инфляции и банковского кредитования, минус годовое процентное изменение реального ВВП на душу населения.

Стив Ханке наблюдает за ситуацией в Зимбабве уже более 20 лет, начиная с резкого роста инфляции в 2008 году, когда президентом был Роберт Мугабе.

По прогнозам профессора, экономический рост в Зимбабве составит всего 0,9%. Хотя недавно министр финансов Зимбабве Мтули Нкубе спрогнозировал 6%. В Зимбабве в прошлом году годовая инфляция составила 243,8%.

Рейтинг стран:

  1. Зимбабве
  2. Венесуэла
  3. Сирия
  4. Ливан
  5. Судан
  6. Аргентина
  7. Йемен
  8. Украина
  9. Куба
  10. Турция

Например, Великобритания оказалась на 129-м месте в списке, а наименее несчастной страной мира стала Швейцария.

Россия заняла 79-е место в списке из 157 стран.

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Источник: The Telegraph
Экономика Украины, Украина
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