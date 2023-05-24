Грузия поддерживает Украину, но не будет вводить прямые санкции против РФ — премьер

Грузия поддерживает украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет, потому что это повредит экономике страны.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на экономическом форуме в Катаре.

— Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения: Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России? — подчеркнул глава грузинского правительства.

Он также заверил, что у Грузии не будет “второго фронта” против России, как того хотят некоторые украинские политики.

— Грузия небольшая нация с населением в 4 млн человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность — защищать интересы своего народа, — добавил Гарибашвили.

19 мая в аэропорту Тбилиси впервые за последние четыре года приземлился российский самолет. На входе в аэропорт состоялась акция протеста против прямого авиасообщения с РФ.

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