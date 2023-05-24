Обучение украинских танкистов на Abrams начнется на следующей неделе — Пентагон

На следующей неделе американские инструкторы начнут тренировки украинских военных на танках M1A1 Abrams.

Об этом в комментарии Голосу Америки заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

Издание также уточняет со ссылкой на военного чиновника, знакомого с условиями подготовки, что около 250 украинских танкистов прибудут на этой неделе в Германию. Продлится обучение около 10 недель.

По словам чиновника, структура курса подобна предыдущим учениям под руководством США на боевых бронированных машинах Bradley и Stryker, которые предоставили Украине в начале этого года.

31 танк M1A1 Abrams прибыл в Германию в начале мая. Еще столько же единиц техники сейчас находится на ремонте в США и будет доставлена в Украину до осени.

12 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

Источник : Голос Америки

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