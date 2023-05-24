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Юлия Захарченко, редактор ленты

Япония пока не имеет планов вступать в НАТО — премьер Кисида

Фуміо Кісіда
Фото: Офис президента

Правительство Японии пока не имеет намерений для дальнейшего вступления и членства в НАТО, однако открытие Офиса Североатлантического союза на территории страны сейчас обсуждается.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время заседания правительства. Он утверждает, что сейчас нет информации, принято ли решение об открытии офиса НАТО в Японии.

Премьер-министр Кисида подчеркнул, что Япония не планирует вступать в НАТО в качестве постоянного или даже ассоциированного члена.

Недавно министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО — первый в Азии Офис Североатлантического союза.

По его мнению, вторжение РФ в Украину отражается на стабильности в мире, поэтому Япония должна укреплять свою безопасность. Он считает, что несмотря на отсутствие членства Японии в НАТО, открытие офиса будет свидетельствовать о тесном сотрудничестве сторон.

После этого генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров с Японией. Он сказал, что Япония — это важный партнер Североатлантического союза.

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Япония пока не имеет планов вступать в НАТО — премьер Кисида

Источник: US News & World Report

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Токіо, Фуміо Кісіда, Япония
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