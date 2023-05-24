Япония пока не имеет планов вступать в НАТО — премьер Кисида
Правительство Японии пока не имеет намерений для дальнейшего вступления и членства в НАТО, однако открытие Офиса Североатлантического союза на территории страны сейчас обсуждается.
Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время заседания правительства. Он утверждает, что сейчас нет информации, принято ли решение об открытии офиса НАТО в Японии.
Премьер-министр Кисида подчеркнул, что Япония не планирует вступать в НАТО в качестве постоянного или даже ассоциированного члена.
Недавно министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО — первый в Азии Офис Североатлантического союза.
По его мнению, вторжение РФ в Украину отражается на стабильности в мире, поэтому Япония должна укреплять свою безопасность. Он считает, что несмотря на отсутствие членства Японии в НАТО, открытие офиса будет свидетельствовать о тесном сотрудничестве сторон.
После этого генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров с Японией. Он сказал, что Япония — это важный партнер Североатлантического союза.
Источник: US News & World Report