Байден объявил о смене главы Генерального штаба США
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил о замене главы Генерального штаба США. Должность, которую сейчас занимает Марк Милли, в дальнейшем будет занимать генерал Чарльз Браун.
Об этом Джо Байден заявил во время онлайн-брифинга, обнародованного Белым домом. Американский президент поблагодарил Марка Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.
— На посту главы Милли провел наших военных через самую сложную обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства, — сказал Байден.
Американский президент уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Марком Милли после того, как он перестанет занимать должность главы Генштаба США, на которой тот находился с 2019 года.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко