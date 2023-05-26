Байден объявил о смене главы Генерального штаба США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил о замене главы Генерального штаба США. Должность, которую сейчас занимает Марк Милли, в дальнейшем будет занимать генерал Чарльз Браун.

Об этом Джо Байден заявил во время онлайн-брифинга, обнародованного Белым домом. Американский президент поблагодарил Марка Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

— На посту главы Милли провел наших военных через самую сложную обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства, — сказал Байден.

Американский президент уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Марком Милли после того, как он перестанет занимать должность главы Генштаба США, на которой тот находился с 2019 года.

Источник : White House

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