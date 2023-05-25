Кандидат в президенты США Рон ДеСантис: что известно о губернаторе Флориды и его позиции по Украине

Губернатор Флориды 44-летний Рональд ДеСантис официально вступил в президентскую гонку. Республиканец является главным соперником бывшего президента США Дональда Трампа.

Факты ICTV рассказывают, что известно о Роне ДеСантисе.

ДеСантис родился в городе Джексонвилль штата Флорида. Его мама работала медсестрой, а отец был телевизионным инженером.

После школы Рон поступил в Гарвардскую школу права, но во время учебы его призвали в армию. Там он служил юристом, работал в тюрьме Гуантанамо и был юридическим советником команды SEAL Team 1 в Ираке. Также у Рона есть диплом по истории в Йеле, где он был капитаном бейсбольной команды.

ДеСантис преподавал историю в Дарлингтонской школе в штате Джорджия, а также работал федеральным прокурором во Флориде.

Рон ДеСантис женат на Кейси Блэк, бывшей журналистке местного телевидения. Пара имеет троих детей.

Политическая карьера

ДеСантис стал членом Конгресса в 2013 году.

В 2018 году он выиграл праймериз GOP (Республиканской партии) на пост губернатора Флориды, получив поддержку Трампа, опередив на 20 очков кандидата, поддерживаемого истеблишментом.

В ноябре 2022 года его переизбрали на эту должность с рекордным перевесом голосов.

Недавно он опубликовал книгу с критикой политики президента Барака Обамы и вскоре стал одним из основателей Фракции свободы, в которой состоят одни из самых консервативных членов Палаты представителей.

Рональд ДеСантис часто выступал с поддержкой в адрес президента Трампа на телеканале Fox News.

ДеСантис — самый влиятельный губернатор Флориды

Рон ДеСантис добился расширения закона, запрещающего обсуждение вопросов пола и сексуальной ориентации на уроках.

С приходом пандемии коронавируса Рональд ДеСантис поддержал введенные ограничения, но в конце весны 2020 года ДеСантис сделал ставку на другой подход.

Его решение вновь открыть магазины и школы вызвало громкие споры с местными чиновниками, непонимание со стороны федеральных чиновников здравоохранения. Но решения ДеСантиса привели в восторг избирателей.

Позже губернатор подписал закон о пресечении протестов после демонстраций, начавшихся после убийства Джорджа Флойда; ввел закон, который ограничивает то, как темы расы и истории преподаются в школах.

В этом году ДеСантис также подписал закон, разрешающий жителям Флориды скрытое ношение огнестрельного оружия без разрешения. Он также взял под контроль гуманитарный колледж, который, по его мнению, прививает студентам левую идеологию.

Позиция по отношению к Украине

ДеСантиса называют “вторым Трампом”, хотя Рон более сдержан. Однако его взгляды на Украину совпадают со взглядами Дональда Трампа.

Впервые публично о войне в Украине Рон Де Сантис высказался на пятый день полномасштабного вторжения.

Он заявил о мужестве Вооруженных сил Украины и украинского народа, но при этом сказал, что Европа и Байден не достаточно сделали для того, чтобы переубедить Путина не нападать. Речь идет о санкциях против российской нефти и газа, которые, по словам ДеСантиса, не были введены, потому что Байден свернул усилия Трампа, направленные на то, чтобы сделать Америку более энергетически независимой.

Но при этом губернатор Флориды считает, что защита украинских границ не является жизненно важным интересом США. По его мнению, американские политики должны сосредоточиться на своей стране.

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