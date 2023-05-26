Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Правительство Японии расширяет санкции против России. Под ограничения попадают 17 физических и 78 юридических лиц, которые причастны к аннексии и оккупации Крыма и к дестабилизации ситуации в восточной части Украины.
Об этом 26 мая сообщила пресс-служба МИДа Японии.
Так, Япония заморозит активы 17 физических лиц и 78 российских компаний, а также введет экспортные ограничения в отношении 80 организаций.
Санкции вводятся также против ряда российских военных, например, против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаила Матвеевского, начальника главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина.
В список попал глава правления и член совета директоров АО Алмаз-Антей Ян Новиков, командир батальона Спарта Артем Жога, пропагандистка Ольга Скабеева, командир боевиков Вагнера Антон Елизаров.
Заморозят активы НПП Связь, завода Метеор.
Экспортные ограничения вводятся в отношении Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО Концерн Автоматика, компании КАМАЗ, фонда Сколково, Государственного летно-испытательного центра имени В.П.Чкалова и других.
Дополнительно вводится запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала. Также вводится запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг Российской Федерации.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко