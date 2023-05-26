Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Способна сбить в небе все: что известно о ПЗРК NASAMS
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Россия атакует Украину ракетами Х-101: что известно о снаряде, характеристики и дальность действия
Мировые новости
Марта Бондаренко, редактор ленты

Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Правительство Японии расширяет санкции против России. Под ограничения попадают 17 физических и 78 юридических лиц, которые причастны к аннексии и оккупации Крыма и к дестабилизации ситуации в восточной части Украины.

Об этом 26 мая сообщила пресс-служба МИДа Японии.

Так, Япония заморозит активы 17 физических лиц и 78 российских компаний, а также введет экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Санкции вводятся также против ряда российских военных, например, против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаила Матвеевского, начальника главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина.

В список попал глава правления и член совета директоров АО Алмаз-Антей Ян Новиков, командир батальона Спарта Артем Жога, пропагандистка Ольга Скабеева, командир боевиков Вагнера Антон Елизаров.

Читайте также
Япония ввела дополнительные санкции против России
санкції проти Росії

Заморозят активы НПП Связь, завода Метеор.

Экспортные ограничения вводятся в отношении Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО Концерн Автоматика, компании КАМАЗ, фонда Сколково, Государственного летно-испытательного центра имени В.П.Чкалова и других.

Дополнительно вводится запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала. Также вводится запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг Российской Федерации.

Читайте также
Япония передаст Украине около 100 грузовиков и пайки для ВСУ
Фуміо Кісіда

Санкції проти Росії, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Путин пытается соединить ряд азиатских стран для обхода санкций — ISW
Путін Алієв Лукашенко
Япония подняла истребители из-за российских разведчиков Ил-20 над океаном
літак РЕБ Іл-20 РФ
Грузия поддерживает Украину, но не будет вводить прямые санкции против РФ — премьер
Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Япония пока не имеет планов вступать в НАТО — премьер Кисида
Фуміо Кісіда
Угрожает аннулированием сделок: РФ давит на Индию, чтобы избежать финансовой изоляции
Нарендра Моді і Путін
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:30 (26.05.2023)
Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 8:00 (26.05.2023)
Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:30 (26.05.2023)
Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 7:00 (26.05.2023)
Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь