Урал, ГАЗ, Алмаз-Антей: Япония расширила санкционный список против России

Правительство Японии расширяет санкции против России. Под ограничения попадают 17 физических и 78 юридических лиц, которые причастны к аннексии и оккупации Крыма и к дестабилизации ситуации в восточной части Украины.

Об этом 26 мая сообщила пресс-служба МИДа Японии.

Так, Япония заморозит активы 17 физических лиц и 78 российских компаний, а также введет экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Санкции вводятся также против ряда российских военных, например, против командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько, начальника ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаила Матвеевского, начальника главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ Николая Паршина.

В список попал глава правления и член совета директоров АО Алмаз-Антей Ян Новиков, командир батальона Спарта Артем Жога, пропагандистка Ольга Скабеева, командир боевиков Вагнера Антон Елизаров.

Заморозят активы НПП Связь, завода Метеор.

Экспортные ограничения вводятся в отношении Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО Концерн Автоматика, компании КАМАЗ, фонда Сколково, Государственного летно-испытательного центра имени В.П.Чкалова и других.

Дополнительно вводится запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать укреплению российского промышленного потенциала. Также вводится запрет на оказание архитектурных и инженерных услуг Российской Федерации.

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