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Президент Сербии Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии

президент Сербії Вучич
Фото: Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич ушел с поста лидера Сербской прогрессивной партии (SNS). Он ее возглавлял с 2012 года.

Об этом сообщает местное издание Nedeljnik Vreme.

Вучич заговорил о выходе из партии еще в 2017 году. Новым главой SNS президент Сербии предложил Милоша Вучевича, нынешнего министра обороны страны.

Напомним, что в 2004 году Александр Вучич впервые объявил о своем уходе из политики на случай, если он потерпит поражение от кандидата от Демократической партии на выборах мэра Белграда. Но через год во время теледебатов с Драганом Жиласом заявил, что, несмотря на поражение, не сдержал своего обещания только ради общего интереса.

Политолог Цветин Миливоевич однажды подсчитал, что Вучич 22 раза объявлял о своем уходе из руководства партии.

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Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Сербии привели в боевую готовность самого высокого уровня и направили в направлении административной границы с республикой Косово, где большинство населения составляют сербы.

Партія, Сербия
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