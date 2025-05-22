В результате стрельбы вблизи Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая убиты двое сотрудников посольства Израиля в США

Об этом сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в сети Х.

Убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

— Мы активно ведем расследование и работаем над тем, чтобы получить больше информации, чтобы поделиться ею, — написала она и пообещала, что убийца будет привлечен к ответственности.

Washington, D.C. — developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM — details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал убийство отвратительным актом антисемитского терроризма и выразил уверенность, “что власти США примут решительные меры против тех, кто несет ответственность за этот преступный акт”.

Начальница полиции Вашингтона Памела Смит заявила на брифинге, что подозреваемый в преступлении — 30-летний Элиас Родригес из Чикаго — при задержании выкрикивал “Свободная Палестина”.

По ее словам, стрелок открыл огонь из пистолета в сторону сотрудников посольства, когда они выходили из музея. Погибшие — мужчина и женщина, которые собирались пожениться.

Смит сказала, что после стрельбы подозреваемый вошел в музей, где его задержала охрана.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших, назвав эти убийства проявлением антисемитизма.

— Ненависти и радикализму нет места в США! Так печально, что такие вещи могут происходить! — написал он в своей соцсети.

Источник : NBC News

