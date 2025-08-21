Большинство американцев против передачи России территорий Украины — опрос

Согласно исследованию, большинство американцев не поддерживают идею передачи России украинских территорий после войны.

Опрос американцев по передаче РФ украинских территорий

На вопрос Сколько территории Украины вы готовы передать России после войны? 68% респондентов ответили “ничего”.

Еще 21% участников опроса не смогли определиться с ответом, 5% высказались за передачу “части” украинской территории, 2% — за “половину”, а 1% — за “большую часть”.

Сейчас смотрят

По мнению 27% американцев, Украина является союзником. 38% опрошенных считают наше государство дружественной страной. Только 12% высказались об Украине как о недружественной стране, а 4% — как о враждебной.

2% респондентов назвали РФ союзником, 9% — дружественной страной, 28% опрошенных считают, что Россия является недружественной страной, а 46% — враждебной.

Опрос проводило издание The Economist/YouGov на фоне предложений президента США Дональда Трампа относительно возможных “обменов территориями” Украины как части мирного соглашения. Его прошли 1 568 американцев с 15 по 18 августа. Погрешность составляла 3,5 процентных пункта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.