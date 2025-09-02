Президент США Дональд Трамп 2 сентября выступит с важным заявлением для СМИ из Овального кабинета.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Заявление Трампа 2 сентября: что известно

По информации администрации американского президента, предварительно, выступление Трампа запланировано на 14:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому времени).

О чем именно будет говорить Трамп, пока неизвестно.

В то же время именно сегодня истекает двухнедельный срок, который он дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.

К тому же накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты ограничений в отношении России, поскольку войска Путина усилили обстрелы мирных украинских городов.

Источник : White House

