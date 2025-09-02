Валентина Летяк, редактор ленты
Трамп сегодня выступит с важным заявлением – Белый дом
Президент США Дональд Трамп 2 сентября выступит с важным заявлением для СМИ из Овального кабинета.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Заявление Трампа 2 сентября: что известно
По информации администрации американского президента, предварительно, выступление Трампа запланировано на 14:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому времени).
О чем именно будет говорить Трамп, пока неизвестно.
В то же время именно сегодня истекает двухнедельный срок, который он дал российскому диктатору Владимиру Путину на заключение мирного соглашения с Украиной.
К тому же накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты ограничений в отношении России, поскольку войска Путина усилили обстрелы мирных украинских городов.
Источник: White House
