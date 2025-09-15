Война закончится не на поле боя, а за столом переговоров — Трамп
Полномасштабная война России против Украины закончится не на поле боя, а за столом переговоров.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в видеообращении к участникам ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) по случаю 21-й годовщины форума.
Трамп об условиях окончания войны в Украине
— Я не думаю, что война закончится на поле боя. Вместо этого она закончится за столом переговоров, — заявил Трамп.
Как подчеркнул президент США, именно поэтому он провел саммит с российским диктатором Владимиром Путиным в прошлом месяце на Аляске, а также очень позитивную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.
Как утверждает Дональд Трамп, США продолжают упорно работать ради мира.
Стоит отметить, что ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) традиционно собирает ведущих мировых лидеров, дипломатов, экспертов и политиков для обсуждения глобальных вызовов и будущего Украины.