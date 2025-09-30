Президент США Дональд Трамп заявил, что даст исламистскому движению ХАМАС три-четыре дня, чтобы отреагировать на мирный план для сектора Газа, который он изложил днем ранее премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Что Трамп предложил ХАМАС

Глава Белого дома обнародовал план из 20 пунктов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля, который уже дал на него согласие. План предусматривает разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников в течение 72 часов и отказ от власти.

Как сообщает Politico со ссылкой на слова дипломата, осведомленного в этой теме, катарские и египетские официальные лица представили переговорщикам ХАМАС это предложение, но не определили сроки ответа.

По словам дипломата, переговорщикам необходимо донести его до жителей сектора Газа, что может занять несколько часов или дней, в зависимости от ситуации на месте.

Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, что у признанной США террористической группировки мало возможностей для переговоров. По его словам, если ХАМАС не согласится на сделку, то это будет очень печальный конец.

— Мы будем ждать три-четыре дня. Посмотрим, как все сложится. Все арабские страны уже подписались. Все мусульманские страны уже подписались. Израиль тоже уже подписался. ХАМАС либо сделает это, либо нет. Если нет, то это будет печальный конец, — сказал Трамп.

Нетаньяху пообещал, что Израиль закончит работу, если ХАМАС не согласится. В то же время президент США заявил, что позволит Израилю пойти и сделать то, что якобы он должен сделать.

Днем ранее Трамп заявил, что прекращение войны в секторе Газа стало ближе, чем когда-либо, после того как Нетаньяху согласился на план из 20 пунктов.

Однако это предложение все еще требует ответа от ХАМАС. В плане есть ряд положений, которые эта террористическая группировка ранее отклонила.

Факты ICTV писали, что предусматривает обнародованный Белым домом 20-пунктовый план по прекращению огня и какие будут дальнейшие шаги в секторе Газа.

Источник : Politico, CNN

