Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-брифинга.

Спикер Белого дома о встрече Зеленского и Путина

Журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома, верит ли президент США до сих пор в возможность проведения переговоров Зеленского и Путина.

Сейчас смотрят

— Я думаю, что он считает это возможным. И он, конечно, был бы рад видеть такую встречу, — пояснила Ливитт.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время продолжаются переговоры и разрабатываются планы, касающиеся встречи российской и американской делегаций.

Ливитт подчеркнула, что делегацию США возглавит государственный секретарь Марко Рубио, а после этого должна состояться новая встреча Трампа и Путина.

— Но я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл дверь для этого, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого заявил о планах встречи в венгерском Будапеште.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.