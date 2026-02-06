Президент США Дональд Трамп якобы требует назвать в свою честь железнодорожный вокзал в Нью-Йорке и международный аэропорт в Вашингтоне в обмен на согласие разблокировать финансирование масштабного инфраструктурного проекта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Что известно о требованиях Трампа

По информации телеканала, в прошлом месяце Дональд Трамп во время разговора с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером заявил, что готов отменить замораживание финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке при условии, если железнодорожную станцию Пенн-Стейшн в Нью-Йорке и аэропорт Даллес в Вашингтоне переименуют в его честь.

Сейчас смотрят

По словам собеседников CNN, Шумер ответил Трампу, что вопрос переименования таких объектов не входит в его полномочия и не может решаться на политическом уровне таким образом.

Отмечается, что штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси уже подали судебные иски против администрации Трампа из-за замораживания финансирования инфраструктурных программ, которое, по их словам, наносит ущерб региональному развитию и транспорту.

Напомним, что ранее в США к пожизненному заключению приговорили мужчину, который в 2024 году пытался совершить покушение на Дональда Трампа во время его пребывания на поле для гольфа во Флориде.

Суд признал его виновным по нескольким статьям, в частности за покушение на убийство кандидата в президенты и незаконное использование огнестрельного оружия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.