Зеленскому нужно двигаться, чтобы заключить соглашение с РФ — Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Украина должна двигаться к подписанию мирного соглашения, поскольку Россия якобы проявляет готовность к завершению войны.
- Комментируя вопрос выборов, президент США подчеркнул, что Владимиру Зеленскому стоит действовать быстрее, чтобы не упустить "прекрасную возможность" для переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться и заключить соглашение о завершении полномасштабной войны.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в комментарии журналистам, покидая Белый дом.
Трамп о действиях Зеленского для окончания войны
Корреспондент спросил у президента США о проведении выборов в Украине до начала лета. В ответ Трамп заявил, что якобы Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому президенту Украины нужно двигаться.
– Россия хочет заключить соглашение. Зеленскому придется двигаться. Иначе он упустит прекрасную возможность. Он должен действовать, – утверждает глава Белого дома.
Недавно стало известно, что на следующей неделе состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Они запланированы на 17-18 февраля в Женеве.
В частности, в переговорном процессе примут участие глава Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Кроме этого, в состав украинской делегации включили первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицу, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Давида Арахамию.