Президент Украины Владимир Зеленский должен двигаться и заключить соглашение о завершении полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в комментарии журналистам, покидая Белый дом.

Трамп о действиях Зеленского для окончания войны

Корреспондент спросил у президента США о проведении выборов в Украине до начала лета. В ответ Трамп заявил, что якобы Россия хочет заключить соглашение о завершении войны, поэтому президенту Украины нужно двигаться.

– Россия хочет заключить соглашение. Зеленскому придется двигаться. Иначе он упустит прекрасную возможность. Он должен действовать, – утверждает глава Белого дома.

Недавно стало известно, что на следующей неделе состоится новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией. Они запланированы на 17-18 февраля в Женеве.

В частности, в переговорном процессе примут участие глава Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Кроме этого, в состав украинской делегации включили первого заместителя главы Офиса президента Сергея Кислицу, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Давида Арахамию.

