Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже длительное время совершает атаки на европейских союзников Украины. По его словам, это агрессивное поведение со стороны РФ продолжается минимум последние пять лет.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, отвечая на вопросы, касающиеся оценок руководства Польши о возможном нападении России на союзников Украины в Европе.

Трамп признал атаки РФ на союзников Украины

— Я думаю, они уже атаковали союзников Украины. Они атакуют союзников Украины около пяти лет. Я соглашаюсь, думаю, все с этим согласны, — отметил Трамп.

Во время разговора польський журналист уточнил обеспокоенность относительно риска непосредственной атаки РФ именно на его страну. В ответ президент США отметил усилия действующего президента Польши Навроцкого, указав на его эффективную работу и высокий уровень контроля над ситуацией.

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— У вас отличный президент. Он – большой фан Трампа. Он был на 12 месте, но я поддержал его. Теперь он президент. Он отлично работает и держит все под контролем, — утверждает Трамп.

Reporter: Polish leaders have expressed concern that Russia make attack Ukrainian allies POTUS: Well I think they already have attacked Ukrainian allies. They’ve been attacking Ukrainian. pic.twitter.com/D7RbfBUWcP — Alex Raufoglu (@ralexdc) September 18, 2026

В ночь на 13 сентября войска РФ атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни в двух километрах от границы с Польшей, сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и компания Укрзализныця.

Среди пассажиров спецпоезда YES Express, эвакуированного во время атаки РФ, были советник канцлера Германии по внешней и политике безопасности Гюнтер Зауттер, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советники по безопасности Великобритании, Франции и Италии, а также депутаты Бундестага, дипломы.

17 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Россия ударила по АЗС недалеко от Ягодина возле границы с Польшей во время атаки на западные регионы Украины. В районе раздался мощный взрыв, а польские военные подняли в воздух истребители.

Уже на следующий день Туск заявил, что в ближайшие месяцы Россия может усилить атаки на Украину, а также наносить гибридные удары по государствам, которые ее поддерживают.

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