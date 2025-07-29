Мосты и дороги ЕС не готовы к быстрой переброске войск в случае войны с РФ — еврокомиссар

В странах Европы дороги, мосты и железные дороги непригодны для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов в случае начала полномасштабной войны с Российской Федерацией.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам устойчивого транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.

Дороги Европы для перемещения техники в случае войны с РФ

По мнению Цицикостаса, если бы танки стран НАТО должны были реагировать на вторжение армии России через восточную границу ЕС, то они могли бы застрять в туннелях, спровоцировать разрушение мостов и потерять много времени в волоките с пограничными документами.

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По его словам, в ЕС есть старые мосты, которые нуждаются в модернизации. В то же время в странах Европы есть узкие мосты, которые стоит расширить. Также некоторые мосты отсутствуют, и их необходимо построить.

Как отметил еврокомиссар, нужно потратить €17 млрд на капитальный ремонт инфраструктуры континента для повышения военной мобильности.

Невозможно защитить континент, если войска не смогут быстро передвигаться, убежден Цицикостас.

Он подчеркнул, что реальность сегодня заключается в том, что в случае необходимости переброски военной техники и армии из западной части Европы в восточную, это займет недели, а в некоторых случаях — даже месяцы.

Цицикостас подчеркнул, что значительная часть существующей инфраструктуры не строилась с учетом необходимости транспортировки армий через территорию НАТО. По его словам, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, а танк — до 70 тонн.

Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас разрабатывается стратегия для переброски армии за считанные часы или дни в ответ на вероятное вторжение. Необходимо модернизировать около 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через континент, отметил он.

В то же время Цицикостас утверждает, что Брюссель намерен минимизировать бюрократическую волокиту, чтобы танки не застревали в бумажной волоките при пересечении границ.

Источник : Financial Times

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