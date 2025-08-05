В возрасте 95 лет умер бывший президент Румынии Ион Илиеску, у которого в начале лета диагностировали рак легких.

Смерть экс-президента Румынии Иона Илиеску

Как сообщает Румынское радио со ссылкой на подтверждение правительства, Ион Илиеску скончался во вторник, 5 августа. Его смерть зарегистрирована в 15:55 по бухарестскому времени.

— С глубоким прискорбием правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску, — отметили в заявлении.

В сообщении говорится, что он скончался в Клинической больнице скорой помощи имени профессора доктора Агриппы Ионеску.

Сейчас смотрят

Сам Ион Илиеску попал в больницу в июне, после чего был госпитализирован. Тогда медики диагностировали у него рак легких.

В 1989 году Илиеску возглавлял протестные беспорядки против румынского диктатора Николае Чаушеску, а после его свержения стал первым избранным президентом Румынии.

Всего он трижды занимал должность президента: в периоды 1990-1992, 1992-1996 и 2000-2004 годов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.