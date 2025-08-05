Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
В возрасте 95 лет умер бывший президент Румынии Ион Илиеску, у которого в начале лета диагностировали рак легких.
Смерть экс-президента Румынии Иона Илиеску
Как сообщает Румынское радио со ссылкой на подтверждение правительства, Ион Илиеску скончался во вторник, 5 августа. Его смерть зарегистрирована в 15:55 по бухарестскому времени.
— С глубоким прискорбием правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску, — отметили в заявлении.
В сообщении говорится, что он скончался в Клинической больнице скорой помощи имени профессора доктора Агриппы Ионеску.
Сам Ион Илиеску попал в больницу в июне, после чего был госпитализирован. Тогда медики диагностировали у него рак легких.
В 1989 году Илиеску возглавлял протестные беспорядки против румынского диктатора Николае Чаушеску, а после его свержения стал первым избранным президентом Румынии.
Всего он трижды занимал должность президента: в периоды 1990-1992, 1992-1996 и 2000-2004 годов.