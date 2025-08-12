Масштабы исторические: Европа значительно расширила производство оружия из-за войны в Украине

Заводы по производству оружия в Европе расширяют производство в три раза быстрее, чем до полномасштабной войны в Украине. Они занимают более 7 млн кв. м новых промышленных площадей.

По данным журналистов Financial Times, речь идет о перевооружении исторического масштаба.

Возрождение обороны Европы: что известно

Журналисты проанализировали данные радиолокационных спутников, охватывающих 150 объектов от 37 компаний.

– Давно обещанное возрождение обороны Европы, вызванное вливанием государственных субсидий, начинает воплощаться не только в политической риторике или обещаниях по расходам, но и в бетоне и стали, – отмечают в издании.

Это происходит в то время, когда правительства стран ЕС спорят о том, как поддерживать поставки оружия в Киев, а также восстанавливать собственные запасы, учитывая потенциальную нестабильность обязательств США.

Используя более 1000 пролетов радиолокационных спутников, FT отследило изменения на объектах, связанных с производством боеприпасов и ракет, двух “узких местах” в поддержке Запада для Украины.

Для этого использовали спутники Sentinel-1, эксплуатируемые Европейским космическим агентством. Отмечается, что они излучают радиолокационные импульсы и регистрируют их эхо – так называемое “рассеянное отражение” – которое может обнаружить изменения на поверхности.

– Данные свидетельствуют, что примерно треть проверенных объектов показали признаки расширения или строительных работ, – оценили журналисты.

Европа перешла от производства мирного времени к постоянной военной готовности

Об этом свидетельствует масштаб и распространение обнаруженных работ. Уильям Альберке, старший научный сотрудник Азиатско-Тихоокеанского форума и бывший директор по контролю над вооружениями НАТО, сообщил, что речь идет о глубоких и структурных изменениях, которые трансформируют оборонную промышленность в средне- и долгосрочной перспективе.

– Как только вы начинаете массовое производство снарядов, металлы и взрывчатка начинают поступать, что снижает стоимость и сложность производства ракет, – рассказал Альберке.

Большинство оборонных групп отказались комментировать результаты исследования, ссылаясь на соображения безопасности, однако анализ FT показал, что площади, на которых произошли изменения, выросли с 790 000 кв. метров в 2020-21 годах до 2,8 млн кв. метров в 2024-25 годах.

Фотографии этих объектов подтвердили, что изменения были вызваны раскопками перед началом работ, строительством новых зданий, прокладкой новых дорог и строительством.

Среди объектов с наибольшим расширением был совместный проект немецкого оборонного гиганта Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила огромную производственную площадку для боеприпасов и взрывчатки в Варпалоте на западе Венгрии.

Согласно пресс-релизу, первый завод на этой площадке в Венгрии был завершен в июле 2024 года и производил 30-миллиметровые боеприпасы для боевой машины пехоты KF41 Lynx компании Rheinmetall.

Представители компании отметили, что строительство продолжается, поскольку на этом объекте также будут производить другие типы боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды и 120-мм боеприпасы для танков Leopard 2 и, возможно, Pantherl.

На этом объекте также будет расположен завод по производству взрывчатых веществ.

На 20 объектах, финансируемых ASAP (программой ЕС по поддержке производства боеприпасов в кратчайшие сроки, – Ред.), заметно явное физическое расширение, включая строительство полностью новых заводов и дорог. На 14 объектах заметно небольшое расширение, например, строительство новых автостоянок. Остальные объекты либо не расширялись, либо были офисными и исследовательскими зданиями.

Для сравнения FT также рассмотрела компании, которые не получали финансирование ЕС через ASAP. Сюда входят 12 объектов, которые были внесены в список ожидания ASAP, и 50 других объектов в ЕС и Великобритании, связанных с производством ракет. Анализ показывает, что компании, которые получали финансирование ASAP, расширялись быстрее других.

В некоторых случаях, например на заводе BAE Systems на севере Англии, работы не были зафиксированы, поскольку было повторно использовано существующее заводское здание.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс рассказал, что с момента вторжения Москвы годовая мощность Европы по производству боеприпасов возросла с 300 000 до около 2 млн к концу этого года.

Значительную часть этого роста обеспечит расширение Rheinmetall: компания заявила, что ее годовая производственная мощность по 155-мм снарядам вырастет с 70 000 в 2022 году до 1,1 млн в 2027 году.

Официальные лица и эксперты отрасли отмечают, что фактический объем производства в Европе, вероятно, будет значительно ниже потенциальной мощности. Оценить точное влияние финансирования ASAP также сложно, учитывая, что многие производители уже имели планы роста, когда программа финансирования была объявлена в 2023 году.

Другие государственные расходы также сыграли значительную роль. В немецкой штаб-квартире производителя ракет MBDA в Шробенхаузене четко видны новые дороги и строительные работы. Радар зафиксировал изменения, затронувшие 94 000 квадратных метров его территории с 2022 года.

Этот объект получил 10 млн евро в рамках программы ASAP вместе с двумя партнерскими компаниями для расширения производства переносных ракет Enforcer, запускаемых с плеча.

Но рост количества заказов на другое оборудование также способствовал расширению. Этот же завод также получил заказ от НАТО на сумму 5,6 млрд долларов на производство до 1000 ракет класса земля-воздух Patriot GEM-T на европейской территории.

Норвежский производитель Kongsberg открыл завод по производству ракет в июне 2024 года, получив финансирование в размере 640 млн норвежских крон (62 млн долларов) для увеличения производства ракет, в том числе 10 млн евро от ASAP.

– Расширение привело к экспоненциальному росту наших общих производственных мощностей по производству ракет, – заявил представитель компании Ивар Сименсен.

Британская компания BAE Systems получила поддержку от Вестминстера, а также увеличение заказов от Министерства обороны Великобритании, и с 2022 года инвестировала более 150 млн фунтов стерлингов в свои британские заводы по производству боеприпасов.

Ракеты, взрывчатые вещества, ПВО: какие приоритеты у ЕС

На заводе BAE в Гласкоуде, что на юге Уэльса, на спутниковых снимках четко видны земляные работы. BAE заявляет, что увеличит производственные мощности по производству 155-мм снарядов в шестнадцать раз, когда новый завод по наполнению взрывчатыми веществами начнет работать позже в этом году.

Также ЕС ведет переговоры о новой оборонной программе стоимостью 1,5 млрд евро, которая будет работать с помощью грантов, а также финансировать совместные закупки.

Таким образом европейцы хотят стимулировать промышленность к дальнейшему расширению. В приоритете – ракеты и противовоздушная оборона, артиллерия и дроны.

Эксперты считают, что возможности удара на большие расстояния остаются серьезной проблемой для Европы и НАТО в целом, поскольку Россия в этом вопросе опережает своих противников.

– Лучшее, что мы можем сделать, – это создать надежное средство сдерживания, которое даст понять, что если вы будете стрелять в нас, мы ответим тем же. Но если мы хотим достичь этого, то должны резко увеличить производство ракет, – заявил исследователь из Университета Осло Фабиан Гофман.

И хотя расширение производства приветствуется, он отметил, что производство миниатюрных реактивных двигателей для ракет большой дальности очень важно для европейского производства ракет.

Он предполагает, что это должно стать следующей целью для расходов ЕС, на одном уровне с взрывчатым веществом.

Источник : Financial Times

