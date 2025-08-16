Восемь стран Европы напомнили, что Путину нельзя доверять: Зеленский отреагировал
Лидеры стран Северо-Балтийской восьмерки опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою поддержку Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира.
Заявление стран Северо-Балтийской восьмерки по Украине
В совместном заявлении стран Северно-Балтийской восьмерки указано, что только Украина может принимать решения относительно своего будущего. Также не может быть никаких решений относительно Европы без нее.
Среди стран Северно-Балтийской восьмерки есть Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.
Они обратили внимание на то, что опыт показывает, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину.
— В конце концов, Россия несет ответственность за прекращение своих вопиющих нарушений международного права. Агрессия и империалистические амбиции России являются коренными причинами этой войны, — отмечается в заявлении.
Восемь стран поддержали новость о переговорах президента США Дональда Трампа с европейскими чиновниками о гарантиях безопасности Украины.
В заявлении говорится, что не должно быть никаких ограничений на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с другими странами. Также страны обратили внимание на тот факт, что Россия не имеет права вето на путь Украины в Европейский Союз и НАТО.
Лидеры пообещали продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы. Они подчеркнули, что будут продолжать усиливать санкции и экономические меры, пока Россия не прекратит убийства.
Зеленский о заявлении стран Северно-Балтийской восьмерки
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Северно-Балтийской восьмерки за поддержку.
По его мнению, все указанные пункты важны, чтобы можно было достичь действительно устойчивого и надежного мира.
— Видим, что Россия отвергает многочисленные требования о прекращении огня и до сих пор не определила, когда прекратит убийства. Это осложняет ситуацию, — обратил внимание глава государства.
По словам президента, если у россиян нет воли реализовать простой приказ о прекращении ударов, то может потребоваться очень много усилий, чтобы РФ могла осуществить гораздо больше — достичь мирной жизни с соседями на протяжении десятилетий.
Но все страны вместе работают ради мира и безопасности. Прекращение убийств — это ключевой элемент прекращения войны, подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что сегодня весь день продолжается координация с партнерами Украины, а завтра — в графике тоже уже запланированы переговоры.
Владимир Зеленский рассказал, что готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.
Как подчеркнул президент Украины, важно, что все согласны, что нужен разговор именно на уровне лидеров для выяснения всех деталей, определения необходимых дальнейших и рабочих шагов.