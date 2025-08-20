Россия в четыре раза увеличила количество операций по саботажу в Европе — отчет IISS

Россия значительно увеличила количество операций по саботажу в Европе. С 2023 года число атак на критически важную инфраструктуру выросло почти в четыре раза.

Об этом говорится в выводах, обнародованных Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Россия увеличила количество операций по саботажу в Европе

Отчет подтверждает многочисленные сообщения в СМИ, обвинительные акты и предупреждения спецслужб, в которых отмечалось, что РФ рассматривает диверсии и шпионские операции как один из ключевых инструментов дестабилизации правительств в странах Европы.

— Хотя России до сих пор не удалось достичь своей главной цели, европейские столицы столкнулись с трудностями в реагировании на российские операции по саботажу, а также в выработке единого ответа, координации действий, разработке эффективных мер сдерживания и наложении достаточных расходов на Кремль, – отмечается в отчете IISS.

Речь идет о так называемых гибридных атаках: поджогах, повреждении подводных кабелей связи кораблями, перебоях в работе GPS, хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

По данным IISS, основными объектами диверсий становятся предприятия и другие цели, связанные с Украиной или с западной помощью Киеву, в частности оружием или техническим обеспечением.

Активность России резко возросла после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В 2023-2024 годах количество атак увеличилось почти в четыре раза.

В первой половине 2025 года зафиксировано некоторое уменьшение таких случаев, причины этого пока неясны.

Еще до вторжения европейские страны выслали десятки российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием.

Это вынудило спецслужбы РФ обращаться к посредникам и наемникам, иногда даже привлекая людей, которые не знали истинной цели заданий.

В Великобритании продолжается расследование в отношении группы из четырех мужчин, среди которых двое украинцев, которые подожгли автомобиль и два объекта, связанные с премьером Киром Стармером.

В прошлом месяце британский суд признал трех человек виновными в поджоге склада в Лондоне, где хранилось оборудование для Украины.

Следствие считает, что заговор организовали агенты, связанные с ЧВК Вагнер. В аналогичном деле еще троих украинцев обвиняют в попытке поджога имущества, которое также было связано с британским премьером.

— Россия использовала пробелы в правовых системах, применяя подход “гиг-экономики”, который позволяет избегать ответственности. С 2022 года, после высылки сотен ее разведчиков из европейских столиц, Россия эффективно использует онлайн-рекрутинг граждан третьих стран, чтобы обойти меры контрразведки в Европе, — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что европейские правительства до сих пор недостаточно инвестировали в защиту критической инфраструктуры, несмотря на риски того, что скрытая кампания Москвы может стать подготовкой к долгосрочной дестабилизации.

Официальной реакции российской стороны на момент публикации не было.

