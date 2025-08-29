В Швеции вызвали российского посла в Стокгольме и выразили ему протест против постоянных атак РФ по городам Украины и мирным жителям.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Швеции.

Протест МИД Швеции послу РФ из-за атак на Украину

— Сегодня, 29 августа, Министерство иностранных дел вызвало посла России в Стокгольме, — говорится в сообщении.

По информации МИД Швеции, это сделано с целью выразить протест против постоянных атак России на украинские города и гражданское население.

В МИД добавили, что в результате атаки, которая произошла в ночь на 28 августа, повреждены помещения делегации Европейского Союза и Британского совета.

Во время контакта в МИД обратили внимание на то, что Россия должна выполнять обязательства по защите гражданских лиц и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом.

В четверг, 28 августа, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми вызвал российского посла после повреждения здания British Council в Киеве в результате ракетного удара.

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас после ночного удара РФ по Киеву, который серьезно повредил представительство ЕС, объявила о вызове российского посла в Брюсселе.

