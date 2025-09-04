Премьер Испании Санчес не прибыл в Париж на саммит из-за проблем с самолетом
Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог лично присутствовать на саммите Коалиции желающих в Париже из-за проблем с самолетом.
Об этом пишут Sky News и испанское агентство новостей EFE.
Самолет с премьером Испании не смог прибыть в Париж
Утром в четверг, 4 сентября, самолет Falcon с Педро Санчесом и его делегацией вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос в Мадриде. Во время полета обнаружили неисправность, из-за чего судно вернули в испанскую столицу.
Из-за этого Санчес не прилетел на встречу в Париж, а присоединился к переговорам по видеосвязи.
Представитель офиса премьера Испании подтвердил, что именно проблема с самолетом заставила борт повернуть на Мадрид, но конкретные причины неисправности самолета не разглашаются.
Новая встреча Коалиции желающих началась в Париже утром 4 сентября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
За последнее время это уже не первый инцидент с самолетами в Евросоюзе.
Недавно самолет главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен не смог приземлиться сразу в аэропорту Болгарии из-за помех в работе GPS, которые, вероятно, были вызваны Россией.
После этого самолет с президентом Литвы Гитанасом Науседой на борту не смог сразу приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона в воздушном пространстве.