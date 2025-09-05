С воскресенья, 12 октября 2025 года, меняются правила пересечения границ Европейского Союза для украинцев.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Правила пересечения границ ЕС для украинцев

Европейский Союз запускает систему въезда и выезда (Entry/Exit System – EES). Речь идет об автоматизированной базе данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в частности Украины.

Сейчас смотрят

В Департаменте консульской службы МИД отмечают, что система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

Теперь вместо штампов в паспорте будет проводиться цифровая регистрация, во время которой будут собираться следующие сведения:

фотография лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

информация из загранпаспорта;

дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

В Департаменте консульской службы МИД объяснили, что все пассажиры транспортных средств будут обязаны выходить из транспорта для прохождения биометрии.

В то же время процедура во время железнодорожных путешествий будет зависеть от пункта пропуска и может отличаться.

Отмечается, что отказ предоставить биометрические данные может стать законным основанием для отказа во въезде.

В Департаменте консульской службы МИД подчеркнули, что такой шаг необходим для эффективного контроля соблюдения правил пребывания в странах ЕС, предотвращения использования поддельных документов, повышения безопасности в Шенгенской зоне.

В начале июля стало известно, что Европейский парламент поддержал новую систему въезда в ЕС, в частности для украинцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.