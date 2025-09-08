Российский диктатор Владимир Путин не собирается ограничивать свои имперские притязания только Украиной.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время речи перед руководителями дипломатических учреждений ФРГ за границей.

Мерц об имперских планах Путина

По словам Мерца, все свидетельствует о том, что империалистический план Путина не закончится захватом Украины, а только начнется с этого.

Он обратил внимание, что ежедневно происходят все более интенсивные и агрессивные гибридные атаки России, в частности на инфраструктуру стран Европы.

— Мы видим провокации в Северном и Балтийском морях, как Россия и Китай пытаются обеспечить сферы влияния в Юго-Восточной Европе, — подчеркнул канцлер Германии.

По его мнению, заявление о том, что Украина защищает свободу в Европе, является не только политической прозой.

Мерц убежден, что это факт, из которого Европа сделала конкретный вывод — поддерживать и помогать Украине в борьбе, которая может продолжаться еще очень долго.

Он убежден, что особенно поддержка должна быть на пути совместных усилий для достижения справедливого мира в Украине.

В то же время Мерц подчеркнул, что становится все более очевидным, что в первую очередь необходимо заботиться о безопасности Европы.

Источник : Deutsche Welle

