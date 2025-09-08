Финляндия созывает заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за атак РФ на Украину
Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по запросу Украины в ответ на массированные атаки России.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ
По словам Сибиги, украинская сторона активно работает на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию.
— Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, — рассказал глава МИД.
Как утверждает министр иностранных дел Украины, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.
По его мнению, зверства России не должны оставаться безнаказанными.
Только решительное и последовательное давление на агрессора, в частности через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны, убежден министр.
Андрей Сибига поблагодарил действующего главу ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию.