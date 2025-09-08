Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по запросу Украины в ответ на массированные атаки России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ

По словам Сибиги, украинская сторона активно работает на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию.

Сейчас смотрят

— Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, — рассказал глава МИД.

Как утверждает министр иностранных дел Украины, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

По его мнению, зверства России не должны оставаться безнаказанными.

Только решительное и последовательное давление на агрессора, в частности через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к реальным усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны, убежден министр.

Андрей Сибига поблагодарил действующего главу ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.