По сравнению с прошлым годом, в 2025 году темпы выезда украинцев за границу из-за войны сократились, однако все равно наблюдаются.

Сколько украинцев находятся за границей и в каких странах — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько украинцев выехало за границу с начала войны

Согласно последнему отчету Минэкономики, в первой половине 2025 года миграционные процессы из Украины демонстрировали определенную стабилизацию.

Сейчас смотрят

По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) по состоянию на 1 июля 2025 года, в мире насчитывалось 5,643 млн беженцев из Украины. Из них 5,083 млн находились в Европе и 0,561 млн — за ее пределами.

Оценки по РФ показывают, что по состоянию на середину июня 2023 года там находилось около 1,2 млн украинцев, которые пребывали под различными правовыми формами пребывания (кроме статуса беженца или временного убежища).

УВКБ считало их лицами в ситуации, схожей со статусом беженцев, однако эта цифра не обновлялась после июня 2023 года, поэтому не включена в официальную статистику за 2024 год.

Если учесть эти данные, общее количество мигрантов по состоянию на 1 июля 2025 года составляет ориентировочно 6,86 млн человек. По сравнению с состоянием на 16 декабря 2024 года, наблюдается незначительный отток — около 46 тыс. человек.

Сколько украинцев находятся за рубежом и что о них известно

По результатам опроса УВКБ в отдельных европейских странах в январе-феврале и июле-августе 2024 года (4962 интервью, все респонденты — граждане Украины, 80% женщин, средний возраст 45,7 лет) получены следующие данные об украинских мигрантах:

В возрасте 18-59 лет — 37% женщин, 16% мужчин; 29% — дети в возрасте 0-17 лет.

Наибольшее количество выехало в феврале-апреле 2022 года — 50%.

Планируют вернуться в Украину в течение следующих 12 месяцев — 5%, надеются вернуться со временем — 57%, не определились — 27%, не планируют возвращаться — 12%.

Занятость в стране пребывания: 46% трудоустроены, 17% безработные.

Больше всего украинцев сейчас находится в таких странах:

Франция;

Италия;

Испания;

Великобритания;

Чехия;

Польша;

Германия.

Источник: Минэкономики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.