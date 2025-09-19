Российский диктатор Владимир Путин испытывает решимость Запада, нарушая воздушное пространство стран Европейского Союза.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, комментируя залет трех российских МиГ-31 в Эстонию.

Каллас о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетами РФ

— Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами — крайне опасная провокация, — утверждает Кая Каллас.

Вице-президент Еврокомиссии подчеркнула, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства ЕС за последние дни, что еще больше обостряет напряженность в регионе.

Она подтвердила, что Европейский Союз полностью солидарен с Эстонией. Кая Каллас рассказала, что находится в тесном контакте с правительством Эстонии.

Вице-президент подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать страны-члены в укреплении оборонного потенциала благодаря европейским ресурсам.

По ее мнению, кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает решимость Запада, однако нельзя показывать слабость.

Нарушение воздушного пространства Эстонии тремя истребителями РФ

В пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

Как рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, над Финским заливом три самолета РФ без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и оставались там в общей сложности 12 минут.

По словам главы МИД Эстонии, Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство страны в этом году, что является неприемлемым. По его мнению, этот случай является особенно дерзким.

