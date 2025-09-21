Правительство Чехии приняло решение о создании координационной группы по защите страны от беспилотников в ответ на недавние провокации РФ в Польше.

Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как Чехия будет реагировать на угрозу со стороны российских дронов

– Мы должны реагировать на опасность, исходящую от российских дронов. Наш приоритет – обеспечить безопасность граждан и быть готовыми к любым потенциальным угрозам. Именно поэтому мы решили создать при Совете государственной безопасности координационную группу по защите государства от беспилотников, – объяснил он.

По его словам, в эту группу войдут эксперты из министерств обороны, внутренних дел, транспорта, вооруженных сил, полиции и других структур.

Сейчас смотрят

– Это еще один шаг к тому, чтобы максимально обеспечить безопасность граждан. Таким образом мы усиливаем защиту нашей страны от новых угроз, которые наблюдаем в непосредственной близости… Мы просто обязаны уделять пристальное внимание защите от беспилотников, – отметил Фиала.

А глава Минобороны Яна Чернохова пояснила, что противовоздушная оборона страны будет многоуровневой – не только от дронов.

— Тот факт, что мы сейчас завершаем тендер на закупку нескольких сотен дронов различных типов, также вписывается в эту концепцию, – добавила она.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили около двадцати российских дронов.

Обломки были найдены в разных частях страны, некоторые беспилотники проникли почти на 300 км от восточной границы.

Источник: Radio Prague International

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.