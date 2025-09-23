Польша вновь открывает автомобильные и железнодорожные пункты пересечения границы с Беларусью. Это произойдет в полночь со среды на четверг.

Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Дональд Туск, передает RMF24.

Польша открывает границу с Беларусью

Сообщается, что глава МВД Польши уже подписал соответствующее распоряжение.

Во вторник, 23 сентября, перед заседанием правительства Туск сообщил, что в полночь со среды на четверг (24/25 сентября) пограничные пункты с Беларусью снова откроют.

– Я хотел бы сообщить вам о решении, принятом совместно с министром внутренних дел, который вскоре издаст соответствующее распоряжение о повторном открытии пограничных, железнодорожных и автомобильных переходов, которые были закрыты в связи с маневрами Запад, – сообщил Туск в начале заседания правительства.

Он добавил, что инструмент – возможность закрытия пограничных переходов – остается в наших руках.

По мнению Туска, главная причина, по которой была полностью закрыта граница с Беларусью, а именно маневры учений РФ и РБ под названием Запад-2025, прошла. Премьер-министр подчеркнул, что завершение военных учений снижает угрозу, хотя и не устраняет ее полностью.

Причиной являются также экономические интересы польских перевозчиков. Закрытие границ означало прежде всего прекращение международного железнодорожного транзита из Китая и в Китай через Европу.

Совместные российско-белорусские военные учения Запад-2025 прошли в Беларуси 12–16 сентября 2025 года.

Перед их началом 9 сентября Дональд Туск объявил, что пограничные переходы с Беларусью закрываются. Граница была полностью закрыта в полночь с 11 на 12 сентября.

