Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Китай – единственная страна, которая может заставить Россию объявить перемирие в Украине.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, передает британская газета The Guardian.

Китай может заставить РФ прекратить войну

На вопрос о роли Китая в войне в Украине Сикорский ответил, что, по словам его китайского коллеги Ван И, Китай “решительно поддерживает перемирие”.

– Но, конечно, этого недостаточно, нам нужно видеть давление на Россию, чтобы перемирие состоялось, и я лично считаю, что Китай является единственной страной, которая может заставить Россию прекратить огонь в этой войне, – сказал Сикорский.

Он напомнил ситуацию в январе 2022 года, когда Москва ввела свои войска в Казахстан во время протестов.

Польский министр считает, что именно из-за давления со стороны Пекина тогда Россия вывела своих военных из Казахстана из-за угроз прекратить торговлю с Москвой.

– Я думаю, что Россия сейчас настолько зависима от Китая, что это очень мощный рычаг, который имеет Китай, и вопрос, конечно, заключается в том, используют ли они его, – подытожил он.

Недавно в Китае прокомментировали другое заявление Сикорского, когда он сказал, что Пекин не желает убеждать РФ прекратить войну, потому что она отвечает его интересам.

В ответ в китайском МИД заявили, что причиной войны в Украине являются “давние региональные противоречия” в сфере безопасности в Европе.

